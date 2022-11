Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Fisker Inc.:



Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, Ticker-Symbol: FIS, NYSE-Symbol: FSR), ehemals Spartan Energy Acquisition Corp., ist ein Automobilunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Elektrofahrzeuge. Fisker bietet auch Mobilitätslösungen an. Sein Produkt Fisker Ocean, ein elektrisches Sport Utility Vehicle (SUV), steht den Verbrauchern über ein Leasingpaket zur Verfügung. (07.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fisker-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, Ticker-Symbol: FIS, NYSE-Symbol: FSR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am vergangenen Mittwoch habe das Elektroauto-Startup Fisker seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Obwohl die Ergebnisse im Rahmen der Unternehmenserwartungen gestiegen hätten, sei die Aktie anschließend unter Druck geraten. Die Kundennachfrage nach dem ersten Fisker-Modell Ocean bleibe derweil weiterhin hoch.Die Verluste seien im dritten Quartal auf 140 Millionen Dollar gestiegen. Im Vorjahr hätten diese noch bei rund 110 Millionen Dollar gelegen. Damit bleibe das Unternehmen 2022 weiterhin auf Kurs bei den Ausgaben das untere Ende der prognostizierten Spanne von 715 bis 790 Millionen Dollar zu erreichen.Derweil halte Fisker noch solide 824 Millionen Dollar an Barmitteln, was durch disziplinierte Ausgaben und einen schwachen Euro erreicht worden sei. Am wichtigsten dürften allerdings die Erlöse aus Aktienverkäufen sein, die dem Unternehmen etwa 116 Millionen Dollar eingebracht hätten.Auf Kurs sehe sich das Unternehmen derweil bei der Produktion des Fisker Ocean SUV. Diese solle noch im November hochgefahren werden. Im kommenden Jahr rechne das Management bereits mit einem Produktionsvolumen von 42.000 Einheiten, wobei ein Großteil der Fahrzeuge im zweiten Halbjahr gefertigt werden solle. Insgesamt gebe es für den Ocean bereits 62.000 Reservierungen. Im Vorquartal habe dieser Wert noch bei 56.000 Fahrzeugen gelegen.Fisker scheine auf Kurs den für dieses Jahr angekündigten Produktionsstart zu erreichen. Jedoch sei die Konkurrenz in der Branche groß. Daher gelte es, sich mit guten Produkten zu positionieren, um bei den Kunden zu punkten. Entscheidend sei und bleibe der Fokus auf die Software, die im Auto verbaut werde.Anleger sollten bei einer Investition im Hinterkopf haben, dass Henrik Fisker mit der Firma Fisker Automotive im Jahr 2012 schon einmal große Pläne verfolgt habe - und eine Bauchlandung hingelegt habe.Die Fisker-Aktie ist hochspekulativ, so Julian Weber von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.11.2022)