Kurzprofil Fisker Inc.:



Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, Ticker-Symbol: FIS, NYSE-Symbol: FSR), ehemals Spartan Energy Acquisition Corp., ist ein Automobilunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Elektrofahrzeuge. Fisker bietet auch Mobilitätslösungen an. Sein Produkt Fisker Ocean, ein elektrisches Sport Utility Vehicle (SUV), steht den Verbrauchern über ein Leasingpaket zur Verfügung. (26.09.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fisker-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, Ticker-Symbol: FIS, NYSE-Symbol: FSR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Fisker sei zuletzt schwach unterwegs gewesen. Heute lege die Aktie aber deutlich zu. Man wolle nämlich die Kapazitäten auf 300 Fahrzeuge pro Tag bis Ende des Jahres erhöhen. Zudem habe man mitgeteilt, dass man mittlerweile 5.000 Fisker Ocean-SUVs produziert und ein paar Hundert schon an den Mann gebracht habe. Es sieht bei Fisker schnittig aus, die Nachfrage ist da, jetzt ist es aber nur etwas schwierige Zeit, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.09.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Fisker-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fisker-Aktie:5,66 EUR +12,75% (26.09.2023, 19:28)