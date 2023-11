NYSE-Aktienkurs Fisker-Aktie:

3,1998 USD -22,15% (14.11.2023, 16:55)



ISIN Fisker-Aktie:

US33813J1060



WKN Fisker-Aktie:

A2P9A3



Ticker-Symbol Fisker-Aktie:

FIS



NYSE-Symbol Fisker-Aktie:

FSR



Kurzprofil Fisker Inc.:



Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, Ticker-Symbol: FIS, NYSE-Symbol: FSR), ehemals Spartan Energy Acquisition Corp., ist ein Automobilunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Elektrofahrzeuge. Fisker bietet auch Mobilitätslösungen an. Sein Produkt Fisker Ocean, ein elektrisches Sport Utility Vehicle (SUV), steht den Verbrauchern über ein Leasingpaket zur Verfügung. (14.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Fisker-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI stufen die Aktie von Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, Ticker-Symbol: FIS, NYSE-Symbol: FSR) weiterhin mit "outperform" ein, senken aber das Kursziel von 12,00 USD auf 6,00 USD.Was mit einer Verzögerung bei der Veröffentlichung des Gewinns pro Aktie in der vergangenen Woche schlecht begonnen habe, sei beim Druck nicht besser geworden, da Fisker die Produktionsprognose für 2023 gesenkt habe und im dritten Quartal einen freien Cashflow von etwa 340 Mio. USD verbraucht habe, der viel schlechter als erwartet gewesen sei. Die Analysten von Evercore ISI senken ihr Kursziel aufgrund des erhöhten Ausführungs- und Finanzrisikos auf immer noch optimistische 6,00 USD, da der finanzielle Drahtseilakt für Fisker jetzt sehr dünn sei, um den Weg in Richtung 300 Ocean-Produktion/Lieferungen pro Tag und den PEAR/Alaska-Start zu gehen.Die Analysten von Evercore ISI stufen die Fisker-Aktie weiterhin mit "outperform" ein. (Analyse vom 14.11.2023)Börsenplätze Fisker-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fisker-Aktie:2,93 EUR -23,80% (14.11.2023, 17:10)