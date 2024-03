Börsenplätze Fisker-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fisker-Aktie:

0,519 EUR +16,50% (04.03.2024, 13:35)



NYSE-Aktienkurs Fisker-Aktie:

0,4825 USD -33,74% (01.03.2024, 22:00)



ISIN Fisker-Aktie:

US33813J1060



WKN Fisker-Aktie:

A2P9A3



Ticker-Symbol Fisker-Aktie:

FIS



NYSE-Symbol Fisker-Aktie:

FSR



Kurzprofil Fisker Inc.:



Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, Ticker-Symbol: FIS, NYSE-Symbol: FSR), ehemals Spartan Energy Acquisition Corp., ist ein Automobilunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Elektrofahrzeuge. Fisker bietet auch Mobilitätslösungen an. Sein Produkt Fisker Ocean, ein elektrisches Sport Utility Vehicle (SUV), steht den Verbrauchern über ein Leasingpaket zur Verfügung. (04.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fisker-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, Ticker-Symbol: FIS, NYSE-Symbol: FSR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bereits im Zuge der schlechten Quartalszahlen am Donnerstag habe Fisker von einer möglichen Partnerschaft mit einem großen Autobauer gesprochen. Inzwischen sei bekannt, dass es sich dabei um Nissan handele. Der Deal könnte noch in diesem Monat über die Bühne gehen, so zwei mit den Verhandlungen vertraute Personen.Der japanische Autohersteller könnte durch den Deal Zugang zu einem Elektro-Pickup erhalten und gleichzeitig dem angeschlagenen Start-up eine finanzielle Rettungsleine geben. Zu den diskutierten Bedingungen gehöre, dass Nissan mehr als 400 Millionen Dollar in die SUV-Plattform von Fisker investiere und den von Fisker geplanten Alaska-Pickup ab 2026 in einem seiner US-Montagewerke baue. Nissan werde auch seinen eigenen Elektro-Pickup auf derselben Plattform bauen, so die Quelle.Bevor die Identität des Autoherstellers bekannt geworden sei, sei die Fisker-Aktie am Freitag um bis zu 47 Prozent gefallen. Nach Bekanntwerden der Identität habe sich die Aktie jedoch wieder etwas erholt und zu Handelsschluss nur noch ein Tagesminus von 34 Prozent verzeichnet.Anleger lassen dennoch weiter die Finger von der Aktie, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" zu Fisker. (Analyse vom 04.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link