Börsenplätze Fisker-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fisker-Aktie:

0,848 EUR +16,97% (22.01.2024, 18:15)



NYSE-Aktienkurs Fisker-Aktie:

0,9563 USD +21,17% (22.01.2024, 17:44)



ISIN Fisker-Aktie:

US33813J1060



WKN Fisker-Aktie:

A2P9A3



Ticker-Symbol Fisker-Aktie:

FIS



NYSE-Symbol Fisker-Aktie:

FSR



Kurzprofil Fisker Inc.:



Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, Ticker-Symbol: FIS, NYSE-Symbol: FSR), ehemals Spartan Energy Acquisition Corp., ist ein Automobilunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Elektrofahrzeuge. Fisker bietet auch Mobilitätslösungen an. Sein Produkt Fisker Ocean, ein elektrisches Sport Utility Vehicle (SUV), steht den Verbrauchern über ein Leasingpaket zur Verfügung. (22.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fisker-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, Ticker-Symbol: FIS, NYSE-Symbol: FSR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Fisker habe es 2023 wahrlich nicht einfach gehabt. Das US-Elektroauto-Start-up habe seine Anleger nicht nur mit Personal- und Produktionsproblemen, sondern auch mit Horror-Kursverlusten enttäuscht. Am Montag würden die Fisker-Aktien jedoch drehen und rund 30 Prozent zulegen. "Der Aktionär" kenne den Grund:Fisker habe am Montag bekannt gegeben, dass man mit einem Wandelanleihen-Gläubiger eine zusätzliche Vereinbarung getroffen habe. Unter anderem sei mit dem Investor vereinbart worden, dass unter Vorbehalt eines endgültigen Deals mit einem strategischen OEM-Partner alle Pfandrechte an geistigem Eigentum freigegeben würden. Dies wiederum würde laut Mitteilung neue strategische Kooperationen ermöglichen.Darüber hinaus verzichte die geänderte Vereinbarung auf alle finanziellen Beschränkungen beim Einsatz von Barmitteln. "Ich freue mich, dass wir mit einem unserer Investoren eine Vereinbarung treffen konnten, die uns mehr Flexibilität verleihen und uns besser für weitere mögliche strategische Geschäftsabschlüsse positioniert", so Fisker-CEO Henrik Fisker.Bisher habe sich "Der Aktionär" mit Kaufempfehlungen für die Aktie von Fisker zurückgehalten - zu Recht, wie die Kursentwicklung gezeigt habe. Operativ bleibe es holprig. Die Pläne des Start-ups sind jedoch spannend und Aktie auf der Watchlist, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 22.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link