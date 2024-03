Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Fisker-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fisker-Aktie:

0,4175 EUR -38,96% (01.03.2024, 15:06)



NYSE-Aktienkurs Fisker-Aktie:

0,7282 USD -0,65% (29.02.2024)



ISIN Fisker-Aktie:

US33813J1060



WKN Fisker-Aktie:

A2P9A3



Ticker-Symbol Fisker-Aktie:

FIS



NYSE-Symbol Fisker-Aktie:

FSR



Kurzprofil Fisker Inc.:



Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, Ticker-Symbol: FIS, NYSE-Symbol: FSR), ehemals Spartan Energy Acquisition Corp., ist ein Automobilunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Elektrofahrzeuge. Fisker bietet auch Mobilitätslösungen an. Sein Produkt Fisker Ocean, ein elektrisches Sport Utility Vehicle (SUV), steht den Verbrauchern über ein Leasingpaket zur Verfügung. (01.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fisker-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, Ticker-Symbol: FIS, NYSE-Symbol: FSR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Elektroautoherstellers Fisker sei am Freitag vorbörslich um fast 40 Prozent eingebrochen. Grund sei die Andeutung einer möglichen Insolvenz im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalszahlen gewesen. Fisker wolle nun 15 Prozent seiner Belegschaft abbauen und Investitionen in neue Projekte stoppen, bis ein Partner gefunden sei.Der Elektroautohersteller habe für das vierte Quartal einen vorläufigen Umsatz von 200,1 Millionen Dollar gemeldet und damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 310,8 Millionen Dollar deutlich verfehlt. Das Unternehmen habe das Jahr 2023 mit liquiden Mitteln in Höhe von 325,5 Millionen Dollar gegenüber 527,4 Millionen Dollar zum 30. September beendet, nachdem sich der Nettoverlust im vierten Quartal auf 462,6 Millionen Dollar mehr als verdoppelt habe.Das Unternehmen selbst rechne damit, im laufenden Jahr zwischen 20.000 und 22.000 Fahrzeuge des Typs Ocean zu produzieren - deutlich weniger als die Analystenschätzung von 35.600.Fisker-Chef Henrik Fisker habe gesagt, sein Unternehmen verhandle mit einem großen Autohersteller über eine mögliche Investition und die gemeinsame Entwicklung von Fahrzeugen. Auch Produktionskapazitäten in Nordamerika seien ein Thema."Das Überleben von Fisker hängt wahrscheinlich davon ab, ob das Unternehmen in der Lage ist, eine Partnerschaft abzuschließen", so Jeffrey Osborne, Analyst bei TD Cowen.Die Lage bei Fisker sei so schlecht wie noch nie. Das Unternehmen hänge am seidenen Faden. Ob eine Partnerschaft mit einem anderen Autohersteller das Ruder herumreißen könne, sei fraglich.Anleger lassen die Finger von der Aktie, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.03.2024)