XETRA-Aktienkurs Fiserv-Aktie:

103,10 EUR +0,19% (01.08.2022, 16:02)



NASDAQ-Aktienkurs Fiserv-Aktie:

105,47 USD -0,20% (01.08.2022, 16:05)



ISIN Fiserv-Aktie:

US3377381088



WKN Fiserv-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Fiserv-Aktie:

FIV



NASDAQ-Symbol Fiserv-Aktie:

FISV



Kurzprofil Fiserv Inc.:



Fiserv Inc. (ISIN: US3377381088, WKN: 906866, Ticker-Symbol: FIV, NASDAQ-Symbol: FISV) bietet Informationsmanagementtechnologien und verwandte Dienste für Banken, Broker, Kreditvereinigungen, Finanzplaner und Investmentmanager, Versicherungen sowie Unternehmen, Leasingfirmen, Pfandleiher und Sparkassen. Fiserv hat sich darauf spezialisiert, Finanzdienstleister bei den Herausforderungen des heutigen Finanzmarktes technisch zu unterstützen. Im Großen und Ganzen bietet das Unternehmen alle Dienste, die ein Finanzunternehmen benötigt - von Termineinlagen über Anleihen bis hin zur Scheckabrechnung und Kontenblattführung. Fiserv betreibt in der ganzen USA Full-Service-Zentren für die Verarbeitung von Finanzdaten, Softwaresystementwicklung, Buchungsverarbeitung und Kontenüberwachung. Des Weiteren bietet Fiserv seinen Kunden die technische Unterstützung in allen genannten Bereichen an. (01.08.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fiserv-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fiserv Inc. (ISIN: US3377381088, WKN: 906866, Ticker-Symbol: FIV, NASDAQ-Symbol: FISV) charttechnisch unter die Lupe.Keine Frage: Solche Charts wie der Kursverlauf der Fiserv-Aktie seien aufgrund des herausfordernden bisherigen Jahresverlaufs 2022 selten geworden. Dagegen wisse der Technologietitel derzeit auf vielen Ebenen zu überzeugen. So habe sich die horizontale Haltezone bei rund 90 USD letztlich als tragfähige Unterstützung herauskristallisiert. Gleichzeitig sei die Relative Stärke nach Levy zuletzt wieder über ihren Schwellenwert von 1 gesprungen, womit der Trendfolger zudem eine untere Umkehr abgeschlossen habe. Was aus charttechnischer Sicht bisher noch gefehlt habe, sei ein Spurt über den lehrbuchmäßigen Kreuzwiderstand aus dem seit einem Jahr bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 101,22 USD) und der langfristigen Glättungslinie der letzten 200 Wochen (akt. bei 101,68 USD) gewesen.Genau dieser Befreiungsschlag sei dem Technologietitel in den letzten Handelstagen gelungen. Somit könne die Kursentwicklung seit Mai 2021 im langfristigen Kontext als trendbestätigende Konsolidierungsflagge interpretiert werden. Dieses neue Investmentkaufsignal lege nun den Grundstein für einen Anlauf auf die historischen Hochstände von 2020 und 2021 bei 125,05/127,34 USD. Als Absicherung auf der Unterseite ist dagegen das Hoch von Ende Juni (94,99 USD) prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Fiserv-Aktie:102,58 EUR -0,79% (01.08.2022, 15:42)