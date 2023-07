NASDAQ-Aktienkurs Fiserv-Aktie:

126,99 USD +0,08% (11.07.2023, 22:03)



ISIN Fiserv-Aktie:

US3377381088



WKN Fiserv-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Fiserv-Aktie:

FIV



NYSE-Symbol Fiserv-Aktie:

FI



Kurzprofil Fiserv Inc.:



Fiserv Inc. (ISIN: US3377381088, WKN: 906866, Ticker-Symbol: FIV, NYSE-Symbol: FI) bietet Informationsmanagementtechnologien und verwandte Dienste für Banken, Broker, Kreditvereinigungen, Finanzplaner und Investmentmanager, Versicherungen sowie Unternehmen, Leasingfirmen, Pfandleiher und Sparkassen. Fiserv hat sich darauf spezialisiert, Finanzdienstleister bei den Herausforderungen des heutigen Finanzmarktes technisch zu unterstützen. Im Großen und Ganzen bietet das Unternehmen alle Dienste, die ein Finanzunternehmen benötigt - von Termineinlagen über Anleihen bis hin zur Scheckabrechnung und Kontenblattführung. Fiserv betreibt in der ganzen USA Full-Service-Zentren für die Verarbeitung von Finanzdaten, Softwaresystementwicklung, Buchungsverarbeitung und Kontenüberwachung. Des Weiteren bietet Fiserv seinen Kunden die technische Unterstützung in allen genannten Bereichen an. (12.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fiserv-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fiserv Inc. (ISIN: US3377381088, WKN: 906866, Ticker-Symbol: FIV, NYSE-Symbol: FI) charttechnisch unter die Lupe.Zu dieser mehr als berechtigten Überschrift würden verschiedene Faktoren beitragen. So habe die Korrektur seit April 2021 letztlich lediglich zu einem erfolgreichen Test des langfristigen Aufwärtstrends seit 2008 (akt. bei 105,05 USD) geführt. Neben der Bestätigung der grundsätzlichen Aufwärtstendenz liege zudem - dank der Rückeroberung der 38-Monats-Linie (akt. bei 107,03 USD) und des Spurts über die Hochs bei knapp 111 USD - eine Bodenbildung vor. Begleitet worden sei die beschriebene Bestätigung des Langfristtrends von konstruktiven Indikatorsignalen. So hätten die Relative Stärke (Levy) und der MACD neue Einstiegssignale generiert und seien nun wieder "long" positioniert. Dank des Anschlusspotenzials aus der unteren Umkehr von rund 20 USD teste der Titel aktuell die historischen Hochstände bei 125,05/127,34 USD. An dieser Stelle werde es interessant, denn ein Vorstoß in "uncharted territory" wäre gleichbedeutend mit der Auflösung eines größeren, seit 2020 bestehenden, aufsteigenden Dreiecks und damit mit einem erneuten prozyklischen Investmentkaufsignal. Per Saldo handele es sich bei der Fiserv-Aktie um einen charttechnischen Dauerläufer mit Ausbruchspotenzial, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 12.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Fiserv-Aktie:115,40 EUR +0,04% (12.07.2023, 22:26)