NASDAQ-Aktienkurs Fiserv-Aktie:

130,35 USD -0,20% (04.12.2023, 22:00)



ISIN Fiserv-Aktie:

US3377381088



WKN Fiserv-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Fiserv-Aktie:

FIV



NYSE-Symbol Fiserv-Aktie:

FI



Kurzprofil Fiserv Inc.:



Fiserv Inc. (ISIN: US3377381088, WKN: 906866, Ticker-Symbol: FIV, NYSE-Symbol: FI) bietet Informationsmanagementtechnologien und verwandte Dienste für Banken, Broker, Kreditvereinigungen, Finanzplaner und Investmentmanager, Versicherungen sowie Unternehmen, Leasingfirmen, Pfandleiher und Sparkassen. Fiserv hat sich darauf spezialisiert, Finanzdienstleister bei den Herausforderungen des heutigen Finanzmarktes technisch zu unterstützen. Im Großen und Ganzen bietet das Unternehmen alle Dienste, die ein Finanzunternehmen benötigt - von Termineinlagen über Anleihen bis hin zur Scheckabrechnung und Kontenblattführung. Fiserv betreibt in der ganzen USA Full-Service-Zentren für die Verarbeitung von Finanzdaten, Softwaresystementwicklung, Buchungsverarbeitung und Kontenüberwachung. Des Weiteren bietet Fiserv seinen Kunden die technische Unterstützung in allen genannten Bereichen an. (05.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Fiserv-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Rufus Hone, Analyst von BMO Capital Markets, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage der Aktie von Fiserv Inc. (ISIN: US3377381088, WKN: 906866, Ticker-Symbol: FIV, NYSE-Symbol: FI) auf.Der Anbieter von Technologielösungen für den Zahlungsverkehr und Finanzdienstleistungen habe 37 Jahre in Folge ein zweistelliges EPS-Wachstum erzielt und es gebe keine Anzeichen für ein Ende dieser Serie, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. Er sehe die Etabliertheit und die Größe von Fiserv im Vertrieb als einen wichtigen Wettbewerbsvorteil an und erwarte, dass das organische Wachstum von einer Verlagerung hin zu einem qualitativ hochwertigeren und wachstumsstärkeren Mix aus technologie- und softwaregestützten Produkten profitieren werde.Rufus Hone, Analyst von BMO Capital Markets, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Fiserv-Aktie mit dem "outperform"-Rating und einem Kursziel von 152 USD in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 04.12.2023)Börsenplätze Fiserv-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fiserv-Aktie:120,15 EUR -0,17% (05.12.2023, 11:52)