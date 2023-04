Börsenplätze First Tin-Aktie:



Kurzprofil First Tin plc:



First Tin (ISIN: GB00BNR45554, WKN: A3CWWW, Ticker-Symbol: 1SN) bietet die perfekte Kombination aus Kompetenz und Engagement, um eine nachhaltige, ethische und zuverlässige Zinnquelle in konfliktfreien Ländern mit geringem politischen Risiko zu erschließen. Das Ziel ist es, die laufenden globalen Entwicklung in den Bereichen saubere Energie und Technologie zu unterstützen und gleichzeitig die Philosophie des "spurlosen Abbaus" zu verfolgen.



Das Unternehmen hat zwei fortgeschrittene Explorationsprojekte, eines in Deutschland und eines in Australien. Das Unternehmen wird von einem Team bekannter Zinnspezialisten geleitet. Durch die rasche Entwicklung der hochwertigen Projekte mit geringem Investitionsaufwand konzentriert sich das Unternehmen in erster Linie darauf ein Anbieter von Zinn in Europa zu werden.



Das Unternehmen beabsichtigt, den normalen Erschließungszeitplan zu beschleunigen, indem es seine beiden wichtigsten Projekte innerhalb der nächsten drei Jahre in Produktion bringt und dabei die strengsten Umweltstandards der Branche einhält.



Angesichts des prognostizierten starken Nachfrageanstiegs von über 2% CARG in den nächsten fünf Jahren und des prognostizierten Angebotsdefizits ist das Unternehmen gut positioniert, um diese Chance mit dem geplanten Produktionsbeginn im Jahr 2025 für das Projekt Tellerhäuser in Deutschland und 2026 für das Projekt Taronga in Australien zu nutzen. (17.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - First Tin-Aktienanalyse von der GBC AG:Julien Desrosiers und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer Ersteinschätzung zum Kauf der Aktie von First Tin plc (ISIN: GB00BNR45554, WKN: A3CWWW, Ticker-Symbol: 1SN).Zinn sei ein wichtiger Werkstoff, wenn es um die fortschreitende Elektrifizierung der Welt gehe. Gleichzeitig seien die Zinnvorkommen, insbesondere in Europa, begrenzt. Es werde erwartet, dass Zinn in absehbarer Zukunft aufgrund der steigenden Nachfrage zu Verknappungen kommen könne.Durch die rasche Entwicklung hochwertiger Zinnvorkommen mit geringem Kapitaleinsatz in Deutschland und Australien konzentriere sich das Unternehmen darauf, ein Zinnlieferant in Ländern zu werden, in denen kein Krieg herrsche und das politische Risiko gering sei.Zwei fortgeschrittene Zinnprojekte, Tellerhäuser und Taronga: Tier-1-Recht-sprechung (Deutschland und Australien), DFS für beide Projekte im Gange.Starkes ESG-Engagement: Ziel einer abfallfreien Mine. Aufbau einer ethischen und zuverlässigen Zinnversorgung mit kohlenstoffarmer Elektrizität.Wichtige Meilensteine sollten bald erreicht werden: Die DFS für das Taronga-Projekt sollte bis zum Jahresende 2023 fertiggestellt sein, damit anschließend eine Investitionsentscheidung getroffen werden könne. Die DFS für Tellerhäuser solle im ersten Halbjahr 2024 folgen. Das Unternehmen sei von der International Tin Association auf den siebten Platz für das Projekt gesetzt worden, das am wahrscheinlichsten gebaut werde.Wachstumschancen: Das Unternehmen führe derzeit an beiden Projektstandorten Bohrungen zur Bestätigung, Erweiterung und Exploration durch.Ein starkes und sehr erfahrenes Team auf dem Zinnmarkt, in der Metallurgie und vom Abbau bis zur Lieferung.Auf der Grundlage des DCF-Modells haben ulien Desrosiers und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, ein Kursziel von 0,50 GBP pro Aktie ermittelt und vergeben das Rating "kaufen". (Analyse vom 12.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link