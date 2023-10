1. Zusammenarbeit im Bereich erneuerbare Energien: Abschluss von Vereinbarungen mit BID Energy Partners zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie für erneuerbare Energien, die darauf abziele, die Energiekosten zu senken und wichtige Unterstützung für Genehmigungsprozesse bereitzustellen.



2. Meilensteine bei der Exploration: Erfolgreicher Abschluss von Bestätigungsbohrungen und Explorationsaktivitäten, die nicht nur die Eigenschaften der Mineralisierung bestätigt, sondern auch das Potenzial des Projekts erweitert hätten.



3. Entdeckung des Tin Beetle Prospect: Die aufregende Entdeckung des Tin Beetle-Prospekts unterstütze die breitere Zinn-Bezirkshypothese und erhöhe das Gesamtpotenzial des Projekts.



4. Erweiterung der Explorationslizenz: First Tin habe einen Antrag für eine umfangreiche Explorationslizenz gestellt, um die Kontrolle über historisch bedeutsame Zinn-Produktionsgebiete zu konsolidieren.



5. Steigerung der Ressourcengröße: Positive Ergebnisse aus Zerkleinerungstests, verbunden mit einer erheblichen Zunahme der Taronga-Ressourcengröße, wie nach dem Berichtszeitraum berichtet.



6. Kosteneffiziente Verarbeitungslösung: Identifizierung einer kosteneffizienten Verarbeitungsoption für Zinnmineralisierung beim Taronga-Projekt.



Mit Blick auf die Zukunft halte First Tin weiterhin an seinem Engagement fest, die DFS-Studien für die Anlagen Taronga und Tellerhäuser durchzuführen. Diese Meilensteine sollten im 1. Quartal 2024 bzw. im 3. Quartal 2024 abgeschlossen werden und würden wichtige Schritte auf dem Weg zur Erschließung des vollen Potenzials dieser Projekte markieren.



In Anbetracht der positiven Entwicklungen bekräftigen Julien Desrosiers und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, ihre Bewertung und ihr Kursziel von 0,57 GBP und stufen die First Tin-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. (Analyse vom 19.10.2023)







Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt:



(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - First Tin-Aktienanalyse von der GBC AG:Julien Desrosiers und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, raten die Aktie von First Tin plc (ISIN: GB00BNR45554, WKN: A3CWWW, Ticker-Symbol: 1SN, London Stock Exchange-Symbol: 1SN) weiterhin zu kaufen.First Tin biete die perfekte Kombination aus Kompetenz und Engagement, um eine nachhaltige, ethische und zuverlässige Zinnquelle in konfliktfreien Ländern mit geringem politischen Risiko zu erschließen. Das Ziel sei es, die laufenden globalen Entwicklung in den Bereichen saubere Energie und Technologie zu unterstützen und gleichzeitig die Philosophie des "spurlosen Abbaus" zu verfolgen.Das Unternehmen habe zwei fortgeschrittene Explorationsprojekte, eines in Deutschland und eines in Australien. Das Unternehmen werde von einem Team bekannter Zinnspezialisten geleitet. Durch die rasche Entwicklung der hochwertigen Projekte mit geringem Investitionsaufwand konzentriere sich das Unternehmen in erster Linie darauf, ein Anbieter von Zinn in Europa zu werden.Das Unternehmen beabsichtige, den normalen Erschließungszeitplan zu beschleunigen, indem es seine beiden wichtigsten Projekte innerhalb der nächsten drei Jahre in Produktion bringe und dabei die strengsten Umweltstandards der Branche einhalte.Angesichts des prognostizierten starken Nachfrageanstiegs von über 2% CARG in den nächsten fünf Jahren und des prognostizierten Angebotsdefizits sei das Unternehmen gut positioniert, um diese Chance mit dem geplanten Produktionsbeginn im Jahr 2025 für das Projekt Tellerhäuser in Deutschland und 2026 für das Projekt Taronga in Australien zu nutzen.Am 6. Juni habe First Tin eine Änderungen im Vorstand vorgenommen. Ross Ainger sei zum nicht-exekutiven Direktor berufen worden. Damit werde er die Position übernehmen, die zuvor von Seamus Cornelius innegehabt habe.Herr Ainger, ein erfahrener Experte, sei zuvor als Unternehmenssekretär tätig gewesen. Sein beruflicher Werdegang umfasse zahlreiche Positionen in den Bereichen Finanzen und Unternehmensberatung. In seiner neuen Rolle werde er den Vorsitz des ESG-Ausschusses übernehmen, was den Unternehmensfokus auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen innerhalb der Organisation unterstreiche.Herr Ainger habe sich seit Januar 2020 erfolgreich als unabhängiger Unternehmensberater etabliert und strategische Beratung für eine vielfältige Klientel geleistet, darunter öffentliche Unternehmen, private Firmen und von der FCA autorisierte und regulierte Unternehmen. Vor seiner aktuellen Tätigkeit habe er sein Fachwissen zu namhaften Organisationen wie der Arlington Group Asset Management Limited beigetragen, einem bedeutenden Akteur im Bereich der vermögensverwaltungsorientierten Rohstoffinvestitionen, Unternehmensfinanzierung und Beratungsdienstleistungen. Seine früheren beruflichen Stationen würden auch bedeutende Positionen bei Merrill Lynch Investment Managers, Deutsche Bank und Reuters umfassen.Am 22. September habe First Tin seine Ergebnisse für das erste Halbjahr 2023 vorgestellt. Das Unternehmen habe bemerkenswerte Fortschritte im Aufbau einer nachhaltigen Zinnversorgung sowie in der Einhaltung von ESG-Richtlinien und der strategischen Nutzung vielversprechender Zinnvorkommen in Deutschland und Australien gemacht. Hier seien die wichtigsten Eckpunkte:1. Operativer Fortschritt und strategische Vision:• Erzielung bedeutender Fortschritte in den Betriebsabläufen der Flaggschiff-Zinnprojekte in Australien und Deutschland,• Demonstration einer klaren Verpflichtung zur nachhaltigen, konfliktfreien Zinnversorgung, die nahtlos zu den strengen ESG-Werten passe, die zunehmend die Präferenzen von Verbrauchern und Unternehmen beeinflussen würden.• Die Zinnvorkommen von First Tin würden zu den weltweit fünftgrößten unerschlossenen Reserven gehören und seien strategisch in risikoarmen Jurisdiktionen positioniert.• Sie seien strategisch ausgerichtet, um einen erheblichen Beitrag zu den globalen Bemühungen um Dekarbonisierung und Elektrifizierung zu leisten, im Einklang mit einem erwarteten Marktdefizit, das für 2026 prognostiziert werde.3. Projektspezifische Erfolge:• Taronga (Australien):- Eine beeindruckende Steigerung von 240% beim JORC-konformen Mineralressourcen-Schätzwert sei erzielt worden.- Positive Ergebnisse in Bezug auf die Aufbereitung und Verarbeitung, die die Machbarkeit und das Potenzial für kosteneffiziente Verarbeitungstechniken unterstreichen würden.• Tellerhäuser (Deutschland):- Ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren durch die Sächsische Bergbehörde.- Nutzung historischer Bohrdaten von Wismut und aktive Explorationsbemühungen zur Stärkung der Ressourcenschätzung und Fortschritte in Richtung wichtiger Genehmigungsmeilensteine.Insgesamt habe First Tin in der ersten Jahreshälfte bedeutende strategische Fortschritte erzielt und eine solide Grundlage für die künftige Entwicklung und Produktion geschaffen, die den höchsten Umweltstandards entspreche und die wachsende Nachfrage nach verantwortungsvoll erzeugtem Zinn erfüllt. Das Unternehmen habe wesentliche operative Meilensteine erreicht und wichtige Arbeitsabläufe bei Tellerhäuser und Taronga vorangetrieben.Die gründliche Prüfung durch das Sächsische Oberbergamt habe die Eignung der Pläne von First Tin für das Tellerhäuser-Projekt bestätigt. Diese Bestätigung habe zu einer bemerkenswerten Verkürzung des gesamten Genehmigungszeitraums geführt, der sich um zwölf bis 18 Monate verkürzen könnte.Im Mittelpunkt des Tellerhäuser-Projekts stehe das unerschütterliche Engagement von First Tin für Umwelt-, Sozial-und Governance-Prinzipien (ESG). Das Unternehmen habe einen umfassenden Plan für Tellerhäuser ausgearbeitet, bei dem minimale ökologische Auswirkungen sowohl während der Bau- als auch der Produktionsphase im Vordergrund stünden. Dieser verantwortungsvolle Ansatz füge sich nahtlos in das strategische Ziel von First Tin ein, eine ESG-konforme Zinnquelle bereitzustellen, um die wachsende Nachfrage nach diesem wichtigen Metall in Europa und darüber hinaus zu decken.Die endgültige Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS) für das Taronga-Projekt in Australien nehme weiter Fahrt auf und sei durch bedeutende Erfolge gekennzeichnet: