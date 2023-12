NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (19.12.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Piper Sandler:Kashy Harrison, Analyst von Piper Sandler, wiederholt das Rating "overweight" für die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR), senkt aber das Kursziel von 235 USD auf 195 USD.Der Fed-Pivot sei ein wichtiges Makro-Thema für erneuerbare Energien im Jahr 2024 und stelle eine Verbesserung für die Coverage des Unternehmens dar. Harrison gehe davon aus, dass die Vorteile zunächst den Installateuren und schließlich den Wechselrichtern zugute kämen, während der Rest der Branche langfristig davon profitiere. Das andere wichtige Makrothema für erneuerbare Energien seien die Wahlen, die ein negatives Risiko-Ertrags-Verhältnis aufweisen würden.Kashy Harrison, Analyst von Piper Sandler, stuft die First Solar-Aktie weiterhin mit dem Votum "overweight" ein. (Analyse vom 19.12.2023)Börsenplätze First Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:159,72 EUR +5,08% (19.12.2023, 16:01)