Börsenplätze First Solar-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

163,72 EUR +3,02% (14.09.2023, 17:58)



NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

174,64 USD +2,43% (14.09.2023, 17:43)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker-Symbol First Solar-Aktie:

F3A



NASDAQ-Symbol First Solar-Aktie:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (14.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" stellt für die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) das Kursziel von 250 Euro in Aussicht.Der jüngste Rückschlag bei First Solar habe nach Ansicht von BMO Capital Markets einen attraktiven Einstiegspunkt geschaffen. Analyst Ameet Thakkar habe die Aktie von "market-perform" auf "outperform" hochgestuft. Er habe sein Kursziel von 237 Dollar für die Aktie beibehalten, was ein Aufwärtspotenzial von 39 Prozent bedeute."Unserer Meinung nach ist die First-Solar-Aktie nach dem jüngsten Analystentag in ungerechtfertigtem Maße gesunken. Wie in unserer Zusammenfassung des Analystentags Anfang dieser Woche hervorgehoben, glauben wir, dass die Konsensschätzungen für 2024 bis 2026 zu niedrig sind, konzentrieren uns aber weiterhin auf die Ertragskraft für 2027+", habe Thakkar in einer Mitteilung gesagt."Bei einem aktuellen Aktienkurs von 170,50 Dollar und selbst unter Verwendung unserer konservativen Annahmen für einen Rückgang der ASPs und der Auslastungsraten sehen wir ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis."BMO sehe First Solar als Gewinner des Inflation Reduction Act (IRA), der nach Ansicht von BMO die Ertragskraft des Unternehmens stärken werde. Der Auftragsbestand werde dank des IRA weiter wachsen, da die Entwickler versuchen würden, sich Solarmodule aus US-Produktion zu sichern - insbesondere sei First Solar der einzige bedeutende inländische Hersteller, so Thakkar.Auch "Der Aktionär" sieht Chancen bei First Solar und ein Kursziel von 250 Euro, so Markus Bußler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. First Solar sei überwiegend im kommerziellen Bereich und somit bei Großprojekten tätig. Damit dürfte First Solar tatsächlich vom wachsenden Umweltschutz in den USA profitieren. (Analyse vom 14.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link