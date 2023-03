Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (10.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Analyst Vikram Bagri von der Citigroup:Vikram Bagri, Analyst der Citigroup, hebt das Kursziel für die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) von 75 auf 220 USD an.Der Analyst Vikram Bagri erwarte für den Solarsektor ein "anhaltendes, beispielloses Wachstum", sehe aber für den US-Solarsektor für Privathaushalte eine kurzfristige Unsicherheit. Das Unternehmen bevorzuge geografisch diversifizierte Namen mit europäischem Engagement sowie Versorger und gewerbliche Unternehmen gegenüber Privathaushalten.Zu den Top-Positionen würden Enphase Energy SolarEdge Technologies und Shoals Technologies gehören. Die von der Citi am wenigsten bevorzugten Namen seien Generac ( ISIN US3687361044 WKN A0YGR4 ) und SunPower Vikram Bagri, Analyst der Citigroup, bewertet die Aktie von First Solar weiterhin mit dem Votum "neutral", nachdem er die Coverage des Titels übernommen hat. (Analyse vom 09.03.2023)Börsenplätze First Solar-Aktie: