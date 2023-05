Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

201,25 EUR -1,23% (16.05.2023, 09:29)



NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

221,59 USD -4,36% (15.05.2023, 22:00)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker-Symbol First Solar-Aktie:

F3A



NASDAQ-Symbol First Solar-Aktie:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (16.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) unverändert mit "neutral" ein.Die BofA habe das Kursziel für First Solar von 205 auf 232 US-Dollar angehoben und den Titel weiterhin mit "neutral" bewertet, nachdem das Finanzministerium vorläufige Richtlinien für die Förderfähigkeit inländischer Inhalte für Solar-, Wind- und Speicherprojekte veröffentlicht habe, die den Adder in Anspruch nehmen möchten.US-Solarzellen seien "keine Voraussetzung" und es gebe "mehrere Möglichkeiten, sich zu qualifizieren", so BofA. First Solar sei "wahrscheinlich die sicherste Option, um die Förderfähigkeit heute zu garantieren, da die Berichterstattungsanforderungen zwischen einem Hersteller und einem Käufer einige Zeit in Anspruch nehmen werden". Die Sichtlinie auf den Wettbewerbsvorteil von First Solar habe sich "in der Tat vergrößert", aber die ausstehende Klärung der Frage, wer sich sonst noch qualifizieren könne und was den Wettbewerbsvorteil von FSLR letztendlich schmälere, halte BofA Securities neutral.Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von First Solar unverändert mit "neutral" ein. Das Kursziel werde von 205 auf 232 USD erhöht. (Analyse vom 15.05.2023)Börsenplätze First Solar-Aktie: