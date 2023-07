Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (28.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Geschäfte beim "Aktionär"-Solar-Tipp First Solar würden weiterhin sehr gut laufen. Dies würden die am Donnerstag nachbörslich in den USA vorgelegten Unternehmenszahlen bestätigen. Die Börse habe äußerst erfreut reagiert und honoriere das Zahlenwerk mit einem wahren Kursfeuerwerk. Hier die Details zu dem sehr guten Geschäftsergebnis.Die Amerikaner hätten für das zweite Quartal einen Umsatz von knapp 811 Millionen US-Dollar verzeichnet, das seien 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dabei habe der Konzern einen Gewinn von fast 171 Millionen Dollar oder 1,59 Dollar pro Aktie erzielt. Das sei gut dreimal so viel im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres.Die Schätzungen der Analysten seien übertroffen worden, diese hätten lediglich mit einem Gewinn von 0,96 Dollar je Anteilsschein gerechnet. Der Konzern halte unverändert an der Prognose fest und rechne für das Gesamtjahr mit einem Umsatz von 3,4 bis 3,6 Milliarden Dollar und einem Gewinn je Aktie von 7 bis 8 Dollar.Die Aktie zeige weiterhin eine beeindruckende Stärke im Solar-Sektor. Seit Anfang des Jahres habe die Aktie knapp 40 Prozent zugelegt. Das Chartbild sei weiterhin blitzsauber - die Aktie habe jüngst die 200-Tage-Linie erfolgreich verteidigt.First Solar sei Mitglied im "Der Aktionär" Save the World-Index und habe dort derzeit die zweit-höchste Indexgewichtung hinter Tesla. Weitere Indexmitglieder seien der Wasserstoff-Player Plug Power und Vestas Wind. Mit dem Indexzertifikat DA0AAR könnten Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von neun Klimaschutz-Aktien teilhaben. (Analyse vom 28.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link