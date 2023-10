Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

142,02 EUR -0,98% (20.10.2023, 17:25)



NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

150,40 USD -1,03% (20.10.2023, 17:15)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker-Symbol First Solar-Aktie:

F3A



NASDAQ-Symbol First Solar-Aktie:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (20.10.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) weiterhin mit "buy" ein.Die Analysten der Deutschen Bank würden die Solarzahlen in der zweiten Hälfte von 2023 und 2024 aufgrund der schleppenden Nachfrage und des anhaltenden ökologischen Gegenwinds senken. Das Unternehmen sehe weitere Nachteile durch die schleppende Nachfrage im Privatkundenbereich, sowohl in den USA als auch in Europa, einen "überfüllten" Lagerkanal, der wahrscheinlich erst in den nächsten zwei bis drei Quartalen abgebaut werden könne, Preisdruck und hohen Wettbewerb bei den Anlagen sowie insgesamt schwierige makroökonomische Bedingungen.Zum jetzigen Zeitpunkt erwarte die Deutsche Bank eine Bodenbildung im späten 1. bis 2. Quartal 2024, bevor es in der zweiten Jahreshälfte 2024 zu einem Aufschwung kommen könnte. Das Unternehmen bleibe jedoch konstruktiv gegenüber First Solar und verweise auf ein erwartetes Wachstum von 30% in den nächsten zwei Jahren und eine allgemeine Margensteigerung, wenn die 45fache Steuergutschrift greife.Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von First Solar weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 235 auf 215 USD gesenkt. (Analyse vom 19.10.2023)Börsenplätze First Solar-Aktie: