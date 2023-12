NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

158,25 USD +7,98% (14.12.2023, 22:00)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker-Symbol First Solar-Aktie:

F3A



NASDAQ-Symbol First Solar-Aktie:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (15.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse der Citigroup:Vikram Bagri, Analyst der Citigroup, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) unter die Lupe.Das Finanzministerium habe am Donnerstag einen 45X-Leitfaden für den Advanced Manufacturing Credit im Rahmen des IRA veröffentlicht, was früher als erwartet gewesen sei, nachdem das Ministerium Ende Oktober um Kommentare zum ursprünglichen IRA-Text gebeten habe, so der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. SolarEdge und Enphase Energy schienen in der Lage zu sein, Komponenten in den USA herzustellen, den Kredit zu erhalten und die Waren zu exportieren, so dass sie mehr Kredit erhalten können als erwartet, was im ursprünglichen IRA-Text unklar gewesen sei. Dies könnte auch bedeuten, dass ihre US-Fertigungsanlagen mit einer höheren Auslastung arbeiten könnten als bisher angenommen. Die offensichtliche Fähigkeit, Module mit importierten Zellen zu montieren, sei inkrementell negativ für First Solar, da dies wahrscheinlich einen verstärkten Wettbewerb anregen werde, so Vikram Bagri, Analyst der Citigroup, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:148,36 EUR +2,98% (15.12.2023, 11:19)