First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (01.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von GLJ Research:Gordon Johnson, Analyst von GLJ Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR).Während GLJ Research glaube, dass die Solarbranche sich in den Anfängen eines der schwersten Angebotsüberschüsse befinde, die sie je gesehen habe, bezeichne es First Solar als "das beste Haus auf einem (sehr) schlechten Platz" angesichts seiner "beneidenswerten Position" aufgrund von Präsident Bidens Inflation Reduction Act Giveaways, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Obwohl GLJ Research davon ausgehe, dass First Solar seine Konkurrenten übertreffen werde, erwarte man dennoch, dass die Aktie das Jahr mit einem Rückgang abschließen werde, was es davon abhalte, sie zum Kauf zu empfehlen.Gordon Johnson, Analyst von GLJ Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die First Solar-Aktie von "sell" auf "hold" hochgestuft und ein Kursziel von 157,56 USD angegeben. (Analyse vom 01.06.2023)Börsenplätze First Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:190,26 EUR +0,21% (01.06.2023, 16:29)