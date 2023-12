NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (15.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Jefferies & Co nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage der Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) mit einer Kaufempfehlung auf.In Zeiten wirtschaftlicher Ungewissheit hätten Unternehmen aus dem Bereich der alternativen Energien mit einem Engagement im Großanlagenbau, einem starken Auftragsbestand und guten Bilanzen ein besseres Chancen-Risiko-Verhältnis, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Der "Top Pick" von Jefferies & Co sei First Solar. Das Unternehmen erfülle die Hauptkriterien des Analysehauses, darunter ein starker Auftragsbestand, günstige Preise in einem Umfeld sinkender Preise, eine starke Bilanz und steigende Bruttomargen.Jefferies & Co hat in einer aktuellen Aktienanalyse die First Solar-Aktie mit dem "buy"-Rating und einem Kursziel von 211 USD in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 14.12.2023)Börsenplätze First Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:148,36 EUR +2,98% (15.12.2023, 11:19)