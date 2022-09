Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

137,32 EUR +0,94% (15.09.2022, 08:32)



Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

135,76 USD -0,73% (14.09.2022, 22:00)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker Symbol First Solar-Aktie Deutschland:

F3A



Ticker Symbol First Solar-Aktie Nasdaq:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (15.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - First Solar: Stark überkauft - ChartanalyseDie Aktie des amerikanischen Solarwertes First Solar (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) legte seit Mitte Juli eine massive Rally hin, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Aktie habe von einem Tief bei 60,96 USD auf 140,14 USD angezogen. Mit diesem Rally sei die Aktie von der unteren Begrenzung eines expanding Triangles an die obere geklettert. Dort laufe der Wert seit einigen Tagen seitwärts und sei dabei im Tief auf 131,56 USD zurückgefallen. Die Aktie sei seit mehreren Wochen stark überkauft.Falle die Aktie von First Solar unter 131,56 USD zurück, dann ergäbe sich ein Verkaufssignal. Die Aktie könnte dann zu einer Konsolidierung ansetzen. Ein mögliches Ziel wäre das log. 38,2% Retracement der Rally ab Mitte Juli bei 101,97 USD. Sollte die Aktie allerdings stabil über 140,14 USD ausbrechen, ergäbe sich ein weiteren Kaufsignal. Ein erstes mögliches Zwischenziel läge dann bei 166,36 USD. Langfristig wären Gewinne gen 250 USD und vielleicht sogar 300 USD möglich. (Analyse vom 15.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs First Solar-Aktie:134,36 EUR -2,21% (14.09.2022, 17:35)