Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (25.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Rosige Zeiten stünden für die Solarbranche bevor. Die Internationale Energieagentur (IEA) rechne damit, dass in diesem Jahr erstmals mehr Geld in Solarenergie als in Öl investiert werde. Die Auftragsbücher von Konzernen wie First Solar, SolarEdge ( ISIN US83417M1045 WKN A14QVM ) oder SMA Solar dürften somit künftig noch besser gefüllt sein als ohnehin schon.Mehr als eine Milliarde Dollar pro Tag werde laut IEA 2023 in die Solarkraft fließen. Insgesamt sollten 1,7 Billionen Dollar in saubere Energien investiert werden. IEA-Chef Fatih Birol habe zu CNBC gesagt, dass "die Differenz zwischen Investments in fossile Energien und saubere Energien wachse". Etwas mehr als eine Billion Dollar solle demnach in Kohle, Gas und Öl fließen.Die Daten würden Solarenergie "zu einer wahren Energie-Supermacht" krönen, habe Experte Dave Jones vom Energie-Thinktank Ember gesagt. "Sie entwickelt sich zum größten Werkzeug, das wir für eine rasche Dekarbonisierung der gesamten Wirtschaft haben, vor allem, da Solarstrom zunehmend für den Antrieb von Autos anstelle von Öl verwendet wird."Anleger können Rücksetzer hier weiter zum Kauf nutzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur First Solar-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link