Börsenplätze First Solar-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

212,70 EUR -0,35% (15.05.2023, 08:57)



NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

231,69 USD +26,48% (12.05.2023)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker-Symbol First Solar-Aktie:

F3A



NASDAQ-Symbol First Solar-Aktie:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (15.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Noch vor wenigen Tagen hätten Wolken den Solar-Himmel verdunkelt. Doch zuletzt habe sich das wieder geändert. Am Freitag sorge zudem eine Übernahme-Meldung für einen satten Kurssprung bei dem US-Solarmodul-Hersteller First Solar. Die Aktie springe daraufhin auf den höchsten Stand seit rund 14 Jahren. Im deutschen Handel erklimme der Wert sogar ein Rekordhoch.Das Cleantech-Unternehmen First Solar habe einen bedeutsamen Schritt in Richtung Zukunft der Solarenergie gemacht. Die Amerikaner hätten den schwedischen Dünnschicht-Solarzellen-Spezialisten Evolar ("Perowskit-Technologie") übernommen. Der Kaufpreis betrage rund 38 Millionen Dollar bei Transaktionsabschluss. Unter Berücksichtigung bestimmter Meilensteine könnten es bis zu 42 Millionen Dollar werden.Die Anleger hätten die Übernahme des europäischen Spezialisten am Freitag mit einem Kursfeuerwerk gefeiert. An der NASDAQ sei die Aktie von First Solar um gut 26 Prozent auf 231,69 Dollar nach oben geschossen - der höchste Stand seit Herbst 2008. Nachbörslich steige der Wert noch etwas weiter auf 234 Dollar.Die Übernahme werde die Entwicklung der nächsten Generation von Photovoltaik-Technologien beschleunigen, einschließlich hocheffizienter Tandem-Anlagen, habe First Solar in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Ziel sei es, das Know-how von Evolar mit den bestehenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, dem Bestand an geistigem Eigentum und der Expertise in der Entwicklung und kommerziellen Skalierung von Dünnschicht-Photovoltaik zu vereinen. Der Deal dürfte sich bereits in wenigen Monaten auszahlen.Wer nicht auf einen einzelnen Solar-Wert setzen möchte, finde mit dem "Aktionär" Solar Top 10-Index eine interessante Alternative. Der Index vereine zehn internationale Solar-Unternehmen, wobei SolarEdge, Maxeon Solar und Enphase Energy derzeit die höchsten Gewichtungen aufweisen würden. Mit dem Index-Tracker-Zertifikat WKN DA0AAV könnten Anleger an der Entwicklung gleich von zehn Solar-Aktien partizipieren. (Analyse vom 13.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link