Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (21.11.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - First Solar: Rally setzt sich fort - ChartanalyseDie Aktie von First Solar (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) befindet sich seit Juli 2022 in einer sehr steilen Rally, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese sei nach einem Tief bei 60,96 USD gestartet. Am 4. Oktober habe die Aktie ein Hoch bei 145,74 USD markiert. Dieses Hoch habe die Aktie Anfang November überwunden. Zuletzt habe der Wert oberhalb dieser Marke in einem Dreieck konsolidiert. Am Donnerstag sei der Ausbruch nach oben gelungen. Am Freitag habe sich der Wert oberhalb dieses Dreiecks behauptet.Die Aktie von First Solar könnte ihre Rally in den nächsten Tagen und Wochen fortsetzen. Ein erstes Ziel läge bei ca. 179 USD. Später könnte die Aktie in Richtung 201,63 USD klettern. Langfristige Ziele könnten bei 250 USD und 300 USD liegen. Ein Rückfall unter 158,70 USD wäre allerdings schon ein erster Rückschlag für die Bullen. Ein Rückfall unter 145,74 USD wäre ein größeres Verkaufssignal und würde auf eine Abwärtsbewegung in Richtung des letzten Konsolidierungstiefs bei 115,66 USD hindeuten. (Analyse vom 21.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link