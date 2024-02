NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (28.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) weiterhin mit "overweight" ein.First Solar habe im vierten Quartal einen über den Erwartungen liegenden Gewinn erzielt, wobei der Umsatz geringer als erwartet ausgefallen sei und die vierteljährlichen Buchungen in etwa den Erwartungen entsprochen hätten. Die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2024 liege über dem Konsens und stimme weitgehend mit den Zielen der Analysten vom September überein, so der Analyst in einer Research Note. Das Unternehmen sei weiterhin der Ansicht, dass First Solars erweiterte Sichtbarkeit der Margen und Cashflows "einen relativ sicheren Hafen für Investoren darstelle." Die ermutigende Preisgestaltung des Unternehmens sollte der Aktie Auftrieb geben, so die J.P. Morgan-Analysten.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von First Solar unverändert mit "overweight" ein. Das Kursziel laute 226 USD. (Analyse vom 28.02.2024)Börsenplätze First Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:142,10 EUR +6,24% (28.02.2024, 15:05)