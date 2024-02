NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (28.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Oppenheimer:Colin Rusch, Analyst von Oppenheimer, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR).Er sei der Ansicht, dass First Solar bei allen Kennzahlen gut abschneide und die starke Preisgestaltung bei neuen Aufträgen eine positive Überraschung darstelle, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Er sei weiterhin der Meinung, dass die inländischen Inhaltsstoffe der IRA, das Importkostenrisiko, das breitere Preisrisiko im Vergleich zur Preisklarheit von First Solar und die Geschichte der termingerechten Lieferung den Verkauf unterstützen würden. Diese Elemente würden die Anzahl der von den Entwicklern zu verwaltenden Variablen erheblich vereinfachen und die Projektzeitpläne und den Cashflow straffen. Darüber hinaus sehe Rusch das Unternehmen ermutigt, seine Kapazitätserweiterung planmäßig durchzuführen und die operative Hebelwirkung zu steigern.Colin Rusch, Analyst von Oppenheimer, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die First Solar-Aktie bestätigt und das Kursziel von 268 auf 269 USD angehoben. (Analyse vom 28.02.2024)