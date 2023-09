NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

180,50 USD -0,87% (07.09.2023, 22:00)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker-Symbol First Solar-Aktie:

F3A



NASDAQ-Symbol First Solar-Aktie:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (08.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Deutsche Bank rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) und erhöht das Kursziel.Das US-Solarunternehmen habe auf seinem Analystentag eine starke Wachstumsprognose für die nächsten drei Jahre gegeben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Kernmargen von First Solar würden durch Verkaufspreise und Kostensenkungen unterstützt, während die 45-fache Steuergutschrift des Inflation Reduction Acts den Zahlen einen weiteren Schub verleihen werde. Die Deutsche Bank habe den Analystentag mit einer positiven Botschaft verlassen und sei der Ansicht, dass First Solar das geliefert habe, was die Investoren erwartet hätten - einen starken Dreijahresplan mit steigenden Zahlen und Kernmargen.Deutsche Bank hat in einer aktuellen Aktienanalyse die First Solar-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 220 auf 235 USD angehoben. (Analyse vom 08.09.2023)Börsenplätze First Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:173,00 EUR +2,50% (08.09.2023, 12:35)