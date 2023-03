Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

189,38 EUR +1,26% (03.03.2023, 14:29)



NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

198,22 USD +1,30% (02.03.2023, 22:00)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker-Symbol First Solar-Aktie:

F3A



NASDAQ-Symbol First Solar-Aktie:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (03.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Solarmodulherstellers First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) unter die Lupe.Ein überzeugender Ausblick habe dem US-Titel zur Wochenmitte ein neues Mehrjahreshoch beschert. Am Freitag lege die First Solar-Aktie weiter zu. Die UBS habe das Kursziel für die Aktie massiv angehoben und sehe trotz der Kursrally noch immer viel Luft nach oben.First Solar sei einer der größten Profiteure des "Inflation Reduction Act" in den USA, so die Begründung von Analyst Jon Windham. Das Wachstum der Kapazitäten sowie bei Umsatz und Gewinn von First Solar sei bis 2026 gut absehbar. Windham habe die Aktie deshalb von "Neutral" auf "Buy" heraufgestuft und das Kursziel von 140 auf 250 Dollar erhöht.Mit dem "Inflation Reduction Act" wolle US-Präsident Joe Biden die hohe Inflation bekämpfen und mehr Klimaschutz durchsetzen. Alleine für den Klimaschutz sollten 374 Milliarden Dollar investiert werden, entsprechend dürfte auch viel Geld in den Ausbau der Solarindustrie fließen. Da vor allem die Wertschöpfung in den USA gefördert werden solle, dürfte First Solar deutlich stärker profitieren als die Wettbewerber aus anderen Ländern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Solar-Aktie: