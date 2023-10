NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (06.10.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Piper Sandler:Kashy Harrison, Analyst von Piper Sandler, wiederholt das Rating "overweight" für die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR), senkt aber das Kursziel von 240 USD auf 235 USD.Nach Ansicht des Analysten seien die Aktienkurse im Sektor der erneuerbaren Energien um 6 bis 25% gesunken, seit der größte Versorger/Entwickler von erneuerbaren Energien die Ausschüttungsziele für seine YieldCo aufgrund höherer Tarife reduziert habe. Obwohl der Versorger/Entwickler seine Entwicklungspläne bekräftigt habe, scheine der Markt über die Auswirkungen höherer Tarife auf das Branchenwachstum besorgt zu sein. Harrison sehe angesichts langer Projektzyklen und konstruktiver EIA-Projektdaten ein geringeres Risiko für 2024. Die Aktien würden bereits gedämpfte längerfristige Wachstumsraten implizieren, sage Harrison, dem die Ertragslage gefalle.Kashy Harrison, Analyst von Piper Sandler, stuft die First Solar-Aktie weiterhin mit dem Rating "overweight" ein. (Analyse vom 06.10.2023)Börsenplätze First Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:136,54 EUR -0,93% (06.10.2023, 15:51)