Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (15.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Argus Research:Bill Selesky, Analyst von Argus Research, bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR).Trotz des operativen Verlusts des Unternehmens im vierten Quartal, der auf deutlich höhere Betriebskosten zurückzuführen sei, die hauptsächlich mit den Kosten für den Produktionsstart zusammenhängen würden, erwarte der Analyst weiterhin einen "monumentalen" Sprung in die Gewinnzone für First Solar im Jahr 2023, der durch eine geringere Kosteninflation und die Lösung der meisten Probleme in der Lieferkette begünstigt werde. Er füge hinzu, dass das kürzlich in Kraft getretene Inflationsbekämpfungsgesetz ein großer positiver Faktor für das Unternehmen sei und dies auch in den kommenden Jahren sein werde.Bill Selesky, Analyst von Argus Research, bestätigt das Rating "buy" für die First Solar-Aktie und erhöht das Kursziel von 176,00 auf 261,00 USD. (Update vom 14.03.2023)Börsenplätze First Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:192,20 EUR -0,61% (15.03.2023, 13:47)