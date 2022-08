Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

117,965 USD +2,95% (12.08.2022, 22:00)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker Symbol First Solar-Aktie Deutschland:

F3A



Ticker Symbol First Solar-Aktie Nasdaq:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (15.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - First Solar-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) charttechnisch unter die LupeIn den letzten drei Monaten habe die First Solar-Aktie den Basisaufwärtstrend seit Mitte 2012 (akt. bei 62,11 USD) mehrfach einer erfolgreichen Belastungsprobe unterzogen. Die starke Juli-Performance bestätige aber nicht nur den beschriebenen Haussetrend, sondern sorge grundsätzlich für ein charttechnisches Ausrufezeichen. Hierzu trage vor allem die Rückeroberung der Hürden in Form der 38-Monats-Linie und der horizontalen Barrieren bei rund 75 USD bei. Nachdruck verleihe dem beschriebenen Befreiungsschlag die Tatsache, dass der Ausbruch im Tagesbereich mit einer großen Aufwärtskurslücke (77,50 USD zu 87,34 USD) vollzogen worden sei. Mittelfristig dürfte die aktuelle Steilvorlage den Weg bis zum Hoch des Jahres 2021 bei 123,13 USD ebnen. Jenseits dieses Levels eröffne sich noch deutlich größeres charttechnisches Anschlusspotenzial. Auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Chart der First Solar-Aktie Anlegern eine wichtige Orientierungshilfe. Um die aktuelle Steilvorlage nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es in Zukunft, die Kombination aus der o. g. Kurslücke und den Ausbruchsmarken bei rund 75 USD nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 15.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze First Solar-Aktie:113,52 Euro +1,21% (12.08.2022, 17:35)Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:115,48 Euro +0,43% (15.08.2022, 09:02)