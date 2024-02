Börsenplätze First Solar-Aktie:



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (28.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gute Nachrichten hätten in der Solarbranche zuletzt eher Seltenheitswert gehabt. Der US-Solarmodulhersteller First Solar habe mit den Zahlen zum abgelaufenen Quartal und dem Ausblick nun aber überzeugen können. An der Börse komme dies gut an, die Aktie löse sich mit einem Plus von mehr als fünf Prozent von den jüngsten Tiefs.Im vierten Quartal 2023 habe First Solar den Umsatz zum Vorjahr um rund 20 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar gesteigert. Zudem habe der Konzern die Rückkehr in die schwarzen Zahlen geschafft und einen Nettogewinn von 349 Millionen Dollar respektive 3,25 Dollar je Aktie verzeichnet - nach minus 7,5 Millionen Dollar oder 0,07 Dollar je Aktie Verlust vor einem Jahr.Für 2024 stelle First Solar einen Umsatz von 4,4 bis 4,6 Milliarden Dollar in Aussicht, hier hätten Analysten mit 4,56 Milliarden Dollar gerechnet. Der Nettogewinn solle zwischen 13 und 14 Dollar je Aktie liegen.Klar sei aber auch, dass die starke Entwicklung viel durch die Steuergutschriften im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA) begünstigt sei. Diese sollten 2024 etwa 45-mal so hoch sein wie vergangenes Jahr. "Ohne diese Subventionen läge der Gewinn pro Aktie theoretisch viel näher bei vier Dollar als bei 13 Dollar", so Pavel Molchanov, Analyst bei Raymond James.First Solar könne nach den zahlreichen Negativmeldungen für einen Lichtblick in der kriselnden Solarbranche sorgen. Ohne Subventionen würden sich die westlichen Hersteller aber nach wie vor schwer im weltweiten Wettbewerb gegen die Billigimporte aus China und Co. tun. Für nachhaltige Entwarnung in der Branche sei es deshalb noch zu früh. (Analyse vom 28.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link