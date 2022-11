Xetra-Aktienkurs First Solar-Aktie:

161,10 EUR +0,83% (30.11.2022, 16:05)



Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

160,40 EUR +2,40% (30.11.2022, 16:18)



Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

166,8712 USD +3,13% (30.11.2022, 16:12)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker Symbol First Solar-Aktie Deutschland:

F3A



Ticker Symbol First Solar-Aktie Nasdaq:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (30.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) unter die Lupe.Der letzte Kauf, First Solar, stehe bereits 20 Prozent im Plus. Nun werde auch schon der nächste Midcap-Wert ins TSI USA-Depot aufgenommen. Das Entscheidungsmerkmal? Höchste Trendstärke! Nur so sei das Renditeziel von 100 Prozent in drei Jahren möglich. Diese Aktien seien im Rennen.Im TSI-USA-Depot sei ein Midcap-Platz zu vergeben. Die Bedingung: Die Aktie müsse über eine äußerst hohe Trendstärke verfügen. Auf diese Weise stelle das Team rund um Stefan Sommer sicher, dass sich der Zukauf genauso erfolgreich entwickle wie zuletzt First Solar. Seit ihrer Aufnahme vor zwei Monaten habe die Aktie des Photovoltaik-Spezialisten Lesern bereits 20 Prozent Gewinn beschert.Als einer der Top-Favoriten für den Einzug gilt Axon Enterprise (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU). Hinter dem unbekannten Firmennamen stehe ein bekanntes Produkt: die Elektroschockpistole Taser. In der letzten Ausgabe von TSI USA habe sich die Aktie Platz zwei im Trendstärkeranking verdient. Ihr dicht auf den Fersen sei allerdings Erie Indemnity (ISIN: US29530P1021, WKN: 919562). Der Versicherungstitel, der auf seinem Allzeithoch notiere, habe zuletzt Platz drei belegt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Solar-Aktie: