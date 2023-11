Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (01.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem der chinesische Solarmodulhersteller jüngst die Anleger dank sehr guter Unternehmenszahlen mit ordentlichen Kursgewinnen beglückt habe, scheinen die Geschäfte beim amerikanischen Konkurrenten First Solar ähnlich gut zu laufen. Sollten Anleger dies zum Anlass nehmen und in die Aktie investieren?Am Dienstag nach Börsenschluss habe First Solar seine Unternehmenszahlen veröffentlicht und dabei über den Schätzungen der meisten Analysten gelegen.So sei der Nettoumsatz um rund 27 Prozent zum Vorjahr auf 801 Millionen US-Dollar gewachsen. Das Nettoergebnis sei mit 268 Millionen Dollar angegeben worden, im Vorjahr habe hier noch ein Minus von 49 Millionen Dollar zu Buche gestanden. Bei dem verwässerten Gewinn je Aktie seien das 2,50 Dollar je Aktie, im Vorjahr habe es ein Verlust von 0,46 Dollar je Anteilsschein gegeben.Für das Gesamtjahr rechne der Konzern unverändert mit einem Nettoumsatz von 3,4 bis 3,6 Milliarden Dollar bei einem Volumen von 11,8 bis 12,3 Gigawatt (GW). Der verwässerte Nettogewinn je Aktie sei leicht angehoben worden und solle nun 7,2 bis 8 Dollar betragen, vorher seien bis 7 bis 8 Dollar prognostiziert worden.First Solar sei spezialisiert auf Dünnschichtmodule und sollte langfristig ein Gewinner des Inflation Reduction Acts der Biden Regierung sein. Allerdings bleibe die Situation für die Solarbranche dank des gestiegenen Zinsniveaus weiterhin schwierig. Vor einem Einstieg sollte unbedingt eine Bodenbildung abgewartet werden, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär".First Solar sei Mitglied im regelbasierten "Der Aktionär" Next 20-Index. Alle sechs Monate werde automatisch und nach festen Regeln in die trendstärksten Aktien aus dem Nasdaq Composite investiert. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0AAN könnten Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von aktuell 19 Indexmitglieder teilhaben. (Analyse vom 01.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link