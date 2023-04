Börsenplätze First Solar-Aktie:



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (28.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) unter die Lupe.Der US-Solarmodulhersteller First Solar habe am Donnerstag nach Börsenschluss seine Zahlen präsentiert. Nach dem herben Crash beim Wechselrichterhersteller Enphase ( ISIN US29355A1079 WKN A1JC82 ) zu Wochenbeginn sei die Spannung im Vorfeld groß gewesen. Und auch First Solar habe die Erwartungen nicht erfüllen können, die Aktie knicke vor US-Börsenstart rund zehn Prozent ein.In Q1 habe First Solar einen Umsatz von 548 Mio. Dollar und einen Gewinn je Aktie von 40 Cent erreicht. Gegenüber dem Vorjahr, als die Erlöse bei 367 Mio. Dollar gelegen hätten und ein Verlust von 41 Cent je Aktie angefallen sei, sei das zwar eine deutliche Verbesserung. Allerdings hätten Analysten mit 714 Mio. Dollar respektive 99 Cent je Aktie deutlich mehr auf dem Zettel gehabt.Positiv dagegen: Der Ausblick für das Gesamtjahr sei bestätigt worden. First Solar rechne weiter mit einem Umsatz von 3,5 Mrd. Dollar und einem Gewinn je Aktie von 7,50 Dollar - beim Gewinn liege man damit über den Schätzungen der Experten.Angesichts des bestätigten Ausblicks sollten Anleger bei First Solar aber die Ruhe bewahren und mit einem Stopp bei 148 Euro an Bord bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link