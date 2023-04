Börsenplätze First Solar-Aktie:



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (24.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kein schöner Tag für First Solar-Anleger: Eigentlich bewege sich an diesem Montag an den US-Börsen zunächst nicht viel, doch der Kurs des Solar-Unternehmens breche zeitweise im US-Handel bis zu sieben Prozent ein. Die Aktie bilde zum Handelsauftakt damit das klare Schlusslicht im S&P 500 . Auslöser für den Verkaufsdruck sei eine aktuelle Analysteneinschätzung.Citi habe First Solar auf "verkaufen" abgestuft, weil der langfristige Ausblick negativ sei. Fundamentaldaten zu Angebot und Nachfrage bei Solarmodulen würden auf ein herausforderndes Umfeld hindeuten und könnten "Fragen zum Endwert der Vermögenswerte des Unternehmens aufwerfen", habe Citi-Analyst, Vikram Bagri, zur Begründung geschrieben. Das Kursziel für First Solar sei von 220,00 auf 194,00 Dollar gesenkt worden.Die Rede sei von einem globalen Überangebot von Polysilizium und Photovoltaik-Modulen, das zu einem Abwärtsdruck auf die Preise führen dürfte, was es wiederum für First Solar schwierig machen sollte, über das Jahr 2026 hinaus Verträge zu attraktiven Konditionen abzuschließen. Ab 2026 werde das Modulangebot voraussichtlich die Nachfrage übersteigen, heiße es in der aktuellen Einschätzung. Ein Export von Modulen sei dann womöglich auch keine gute Option, weil "Modulpreise außerhalb der USA deutlich niedriger sind".Erst vergangenen Montag habe First Solar ein Mehrjahreshoch markiert. Solange sich der Kurs über 200 Dollar halte, bleibe das Chartbild sehr bullish. Von ihrem Tagestief bei 201,31 Dollar könne sich der Kurs heute zunächst wieder auf 205 Dollar erholen. "Der Aktionär" habe First Solar bereits Ende November 2022 zum Kauf empfohlen. Anleger liegen immer noch komfortabel im Plus, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur First Solar-Aktie. (Analyse vom 24.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link