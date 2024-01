NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (08.01.2024/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Die Analysten von Wells Fargo Advisors stufen die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) von "overweight" auf "equal weight" herab.Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich die Solarbranche im Jahr 2024 erholen werde, angetrieben durch die Lockerung der Zinssätze durch die US-Notenbank, höhere Anbauraten für Batterien, Klarheit über den Inflation Reduction Act und ein stetiges Wachstum der Nachfrage im Versorgungsbereich. Aufgrund der höheren Zinssensitivität bevorzuge Wells die Solaranlagen für Privathaushalte gegenüber denen für Versorgungsunternehmen. Die Änderung des Ratings sei Teil des Ausblicks für 2024.Die Analysten von Wells Fargo Advisors stufen die First Solar-Aktie von "overweight" auf "equal weight" zurück. Das Kursziel werde von 215,00 auf 187,00 USD gesenkt. (Analyse vom 08.01.2024)Börsenplätze First Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:148,00 EUR -2,99% (08.01.2024, 15:35)