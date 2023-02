NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

167,26 USD +2,37% (13.02.2023)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker-Symbol First Solar-Aktie:

F3A



NASDAQ-Symbol First Solar-Aktie:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (14.02.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Evercore ISI:

Sean Morgan, Aktienanalyst von Evercore ISI, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) von "outperform" auf "in line" herab.

First Solar sei "der Hauptnutznießer" der Ankündigung des Inflationsbekämpfungsgesetzes gewesen und habe seit Juli 2022 eine deutlich bessere Performance erzielt als andere Solarinstallateure für Privathaushalte, so der Analyst. Da die Kapazitäten des Unternehmens bis 2025-2026 weitgehend ausverkauft seien und die aktuelle Ausweitung des Produktionsvolumens bereits in den Modellen berücksichtigt sei, würden sich die Vorteile des IRA größtenteils im aktuellen Aktienkurs widerspiegeln. Evercore gehe nach der "massiven Outperformance" von First Solar an die Seitenlinie.

Sean Morgan, Analyst von Evercore ISI, stuft die First Solar-Aktie von "outperform" auf "in line" zurück. Das Kursziel werde von 150,00 auf 157,00 USD angehoben. (Analyse vom 14.02.2023)

Börsenplätze First Solar-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:
151,18 EUR -3,09% (14.02.2023, 11:42)