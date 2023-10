NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

153,97 USD +0,55% (19.10.2023, 16:16)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker-Symbol First Solar-Aktie:

F3A



NASDAQ-Symbol First Solar-Aktie:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (19.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Mark Strouse, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) von "neutral" auf "overweight" hoch, senkt aber das Kursziel von 239 auf 220 USD.Nach den "sehr volatilen" letzten Monaten für alternative Energietitel dürften die Q3-Ergebnisse ein wichtiger Katalysator sein, der den besser positionierten Titeln, die mit der gesamten Branche in Mitleidenschaft gezogen worden seien, Auftrieb gebe. Strouse sei der Ansicht, dass das Gesamtwachstum der Branche weitgehend intakt sei, da die Projektrenditen innerhalb der angestrebten Bandbreiten bleiben würden, was durch die sinkenden Anlagenpreise und den anhaltenden Anstieg der Strompreise unterstützt werde. Strouse habe First Solar auf "overweight" hochgestuft und seine Top-Picks Array Technologies und Nextracker im Vorfeld der Ergebnisberichte auf "Positive Catalyst Watch" gesetzt. Für First Solar sage der Analyst, dass der jüngste Rückschlag das Chance-Risiko-Verhältnis für ein Unternehmen, das dank eines Auftragsbestands, der sich bis in das spätere Jahrzehnt erstrecke, die beste Sicht auf mittelfristige Wachstumsaussichten habe, positiv beeinflusse.Mark Strouse, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die First Solar-Aktie von "neutral" auf "overweight" herauf. (Analyse vom 19.10.2023)Börsenplätze First Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:144,64 EUR -0,47% (19.10.2023, 16:24)