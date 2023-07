Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (31.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eigentlich kein Wunder - nach dem der amerikanische Solarmodul-Hersteller First Solar starke Quartalszahlen vermeldet habe, schraube eine Reihe von Investmentbanken die Kursziele für die Aktie massiv nach oben, hier die Details.Die Investmentbanken J.P. Morgan, Bank of America, UBS und Oppenheimer seien begeistert vom Zahlenwerk der Amerikaner und hätten die Einschätzungen zur Aktie dementsprechend angepasst.So habe Bank of America den Solarmodul-Hersteller von zuvor "neutral" auf "Kauf" hochgestuft. Zusätzlich sei dabei das Kursziel von zuvor 202 US-Dollar auf 283 Dollar angehoben worden. J.P. Morgan sei nicht ganz so optimistisch und bleibe bei der neutralen Einschätzung, erhöhe hingegen das Kursziel von 192 Dollar auf 222 Dollar. Oppenheimer, das den Anteilsschein als "Kauf" bewerte, habe das Kursziel von 222 Dollar auf 262 Dollar aufgestockt. Gleiches Bild bei der UBS, der Zielpreis sei von 250 Dollar auf 280 Dollar angepasst worden.Die zahlreichen Hochstufungen würden die Attraktivität des Konzerns belegen. Seit Anfang des Jahres habe First Solar gut 35 Prozent an Wert gewonnen. Mit dem Bau eines neuen, rund einer Milliarde Dollar teuren Werkes in den USA investiere der Konzern weiterhin in zukünftiges Wachstum.First Solar sei Mitglied im "Der Aktionär" Save the World-Index und nehme dort hinter Tesla die zweithöchste Indexgewichtung ein. Weitere Indexmitglieder kämen unter anderem aus den Sektor Wasserstoff (Linde, Johnson Matthey) und der Windkraft (Vestas, Ørsted). Mit dem Indexzertifikat WKN DA0AAR können Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von neun Energiewende-Aktien teilhaben. (Analyse vom 31.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link