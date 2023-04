NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

206,5401 USD -4,77% (24.04.2023, 15:32)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker-Symbol First Solar-Aktie:

F3A



NASDAQ-Symbol First Solar-Aktie:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (24.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse der Citigroup:Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) von "neutral" auf "sell" herab, mit einem Kursziel von 194 USD (zuvor: 220 USD).Die Fundamentaldaten zu Angebot und Nachfrage bei Solarmodulen würden auf einen schwierigen langfristigen Ausblick für First Solar hindeuten und könnten Fragen zum Endwert der Vermögenswerte des Unternehmens aufwerfen. Nach Ansicht der Analysten dürfte das weltweite Überangebot an Polysilizium und PV-Modulen die Verkaufspreise für Module unter Druck setzen und damit die Fähigkeit von First Solar einschränken, über 2026 hinaus Verträge zu attraktiven Preisen abzuschließen. Darüber hinaus werde das Angebot an Modulen in den USA ab 2026 wahrscheinlich die Nachfrage übersteigen. Die Analysten seien außerdem der Ansicht, dass die Vorteile des Inflation Reduction Act nun vollständig in den Aktien von First Solar enthalten seien.Die Analysten der Citigroup stufen die First Solar-Aktie von "neutral" auf "sell" herunter. (Analyse vom 21.04.2023)Börsenplätze First Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:183,16 EUR -7,20% (24.04.2023, 15:46)