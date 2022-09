Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (14.09.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - First Solar-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) charttechnisch unter die LupeAufgrund des erfolgreichen Tests des Basisaufwärtstrends seit Mitte 2012 (akt. bei 62,98 USD) sowie der anschließenden Rückeroberung der Schlüsselzone aus verschiedenen horizontalen Barrieren bei rund 75 USD sowie der 38-Monats-Linie (akt. bei 77,51 USD) hätten die Analysten die First Solar-Aktie in einem positiven charttechnischen Licht gesehen. Mittlerweile habe der Titel ihr Kursziel in Form des Hoch des Jahres 2021 bei 123,13 USD bereits überschritten. In der Konsequenz stehe die höchste Notierung (139,91 USD) seit dem Jahr 2011 zu Buche. Die Aufwärtstendenz der letzten Tage sei also absolut intakt, zumal der trendfolgende MACD jüngst sogar nochmals ein neues Einstiegssignal generiert habe. Das nächste Anlaufziel ergebe sich nun aus den Hochs der Jahre 2009/11 bei gut 160 USD. Die 161,8%-Fibonacci-Projektion der Korrekturbewegung von November 2021 bis Mai 2022 (162,38 USD) unterstreiche die Bedeutung dieser Zielmarke zusätzlich.Auf der anderen Seite gebe ein Trend der derart ins Laufen komme, Anlegerinnen und Anlegern stets auch die Gelegenheit, Stopps technisch sinnvoll nachzuziehen. Im konkreten Fall ist das Hoch vom Januar 2021 (112,50 USD) als Absicherung prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 14.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs First Solar-Aktie:137,40 EUR +3,12% (13.09.2022, 17:35)