NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

186,48 USD +0,06% (05.09.2023)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie: A0LEKM

A0LEKM



Ticker-Symbol First Solar-Aktie: F3A

F3A



NASDAQ-Symbol First Solar-Aktie: FSLR

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (06.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Andrew Percoco, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) von "underweight" auf "equal weight" hoch.Der Analyst sehe weiterhin ein langfristiges Risiko für das Margenprofil von First Solar, da der Wettbewerb unter den inländischen Solarmodulherstellern zunehme. Er räume jedoch ein, dass der "beträchtliche" Auftragsbestand von 77,8 GW das Gewinnprofil des Unternehmens bis 2026 entschärfe. Dies rechtfertige einen höheren Multiplikator im Vergleich zu anderen Unternehmen. Percoco sehe keinen "klaren und überzeugenden Katalysator für die Abwärtsbewegung" der Aktie.Andrew Percoco, Analyst von Morgan Stanley, stuft die First Solar-Aktie von "underweight" auf "equal weight" herauf. Das Kursziel werde von 180,00 auf 206,00 USD angehoben. (Analyse vom 06.09.2023)Börsenplätze First Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:178,08 EUR +2,38% (06.09.2023, 11:35)