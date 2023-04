NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (18.04.2023/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:

Sophie Karp, Analystin von KeyBanc Capital Markets, stuft die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) von "overweight" auf "sector weight" herab, ohne ein Kursziel zu nennen.

Als Grund für die Herabstufung nenne die Analystin die Bewertung nach der jüngsten Outperformance der Aktie. Die Aktie sei seit Jahresbeginn um 40% und im Jahresvergleich um 157% gestiegen, da die Verabschiedung des Inflation Reduction Act und die anschließenden Ankündigungen zum Kapazitätsausbau für erheblichen Rückenwind gesorgt hätten, so die Analystin. Karp glaube, dass die Aktie ihren kurzfristigen Höchststand erreicht habe.

Sophie Karp, Analystin von KeyBanc Capital Markets, stuft die First Solar-Aktie von von "overweight" auf "sector weight" herunter. (Analyse vom 18.04.2023)