NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

152,34 USD -3,10% (13.02.2024)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker-Symbol First Solar-Aktie:

F3A



NASDAQ-Symbol First Solar-Aktie:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (14.02.2024/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Christopher Dendrinos, Analyst von RBC Capital Markets, nimmt die Coverage der Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) mit dem Votum "outperform" auf.Als weltweiter Marktführer im Bereich der CdTe-Dünnschichttechnologie und größter Anbieter und Hersteller von Solarmodulen in den USA habe das Unternehmen in der Vergangenheit bewiesen, dass es in der Lage sei, die Produktion zu steigern, die Kosten zu senken und die Leistung zu verbessern, so der Analyst. Er sei Ansicht, dass die guten Aussichten für das Gewinnwachstum und die Generierung von freiem Cashflow "unterschätzt werden". Der Analyst sei der Meinung, dass der Aktienkurs durch andere Unternehmen belastet werde, die mit Herausforderungen konfrontiert seien, gegen die First Solar seiner Meinung nach "weitgehend isoliert ist".Christopher Dendrinos, Analyst von RBC Capital Markets, hat die Coverage der First Solar-Aktie mit "outperform" aufgenommen. Das Kursziel laute 195,00 USD. (Analyse vom 13.02.2024)Börsenplätze First Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:144,50 EUR +1,55% (14.02.2024, 13:00)