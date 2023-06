NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

185,755 USD +0,83% (29.06.2023, 17:09)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker-Symbol First Solar-Aktie:

F3A



NASDAQ-Symbol First Solar-Aktie:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (29.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Evercore ISI:Evercore ISI stuft die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) unverändert mit "in line" ein und senkt das Kursziel von 189 USD auf 185 USD.First Solar habe in den letzten zwölf Monaten nach der Verabschiedung des "größten Gesetzes für saubere Energie" in den USA den Löwenanteil an der Outperformance im Zusammenhang mit IRA gesehen. Zwar werde First Solar die neue Produktion wahrscheinlich weiterhin ausverkaufen und das Angebot an inländischen Inhalten sei ein unmittelbarer kurzfristiger Vorteil, doch sehe Evercore weiterhin Risiken durch die Ausweitung der asiatischen Produktion und niedrigere Eintrittsbarrieren, und das Researchhaus erwarte, dass das Angebot an wettbewerbsfähigen Modulen, die den inländischen Steuerstatus erreichen könnten, weiter steigen werde.Evercore ISI stuft die First Solar-Aktie unverändert mit dem Rating "in line" ein. (Analyse vom 29.06.2023)Börsenplätze First Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:170,20 EUR +0,88% (29.06.2023, 17:20)