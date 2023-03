NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

198,22 USD +1,30% (02.03.2023, 22:00)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker-Symbol First Solar-Aktie:

F3A



NASDAQ-Symbol First Solar-Aktie:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (03.03.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse der UBS:Jon Windham, Analyst der UBS, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) und erhöht das Kursziel von 140 auf 250 USD.First Solar gehöre zu den größten Nutznießer des Inflation Reduction Acts, mit hoher Visibilität in Bezug auf Kapazität, Umsatz- und Ertragswachstum bis 2026, so der Analyst in einer heute vorliegenden Studie. Das Ausmaß der Steuergutschriften für die inländische Produktion könne die Bedenken über die potenziellen Auswirkungen der Anlauf- und Rampenkosten, die die Marge in den Jahren 2023-2024E verwässern würden, wenn First Solar die Produktion in den USA hochfahret, mehr als ausgleichen.Jon Windham, Analyst der UBS, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die First Solar-Aktie von neutral auf kaufen hochgestuft und das Kursziel von 140 auf 250 USD erhöht. (Analyse vom 03.03.2023)Börsenplätze First Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:189,38 EUR +1,26% (03.03.2023, 14:29)