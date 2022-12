NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

148,78 USD +1,79% (29.12.2022, 22:00)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker-Symbol First Solar-Aktie:

F3A



NASDAQ-Symbol First Solar-Aktie:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (30.12.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - First Solar-Chartanalyse von BNP Paribas:Die Aktie von First Solar (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) legte ab Mitte Juni eine beeindruckende Rally hin und kletterte von 60,96 USD auf ein Mehrjahreshoch bei 173,60 USD, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Seit diesem Hoch konsolidiere die Aktie. Diese Konsolidierung finde in einer bullischen Flagge statt. Dabei setze der Wert auf das log. 50% Retracement der Aufwärtsbewegung ab 17. Oktober bei 141,70 USD zurück. Es sei in den letzten beiden Tagen auch zu kurzen Rückfällen unter das letzte Zwischenhoch bei 148,78 USD gekommen. Diese seien aber intraday wieder aufgefangen worden. Gestern sei eine Inside Kerze und damit ein bullisch Harami entstanden.Die Aktie von First Solar könnte in den letzten beiden Tagen ihr Konsolidierungstief gefunden haben. Ein erstes Kaufsignal ergäbe sich mit einem Ausbruch über den EMA 50 bei aktuell 151,03 USD. Ein mittelfristiges Kaufsignal ergäbe sich mit einem Ausbruch aus der Flagge, wofür aktuell ein Tagesschlusskurs über 157,55 USD notwendig wäre. Gelinge ein solcher Ausbruch, ergäbe sich Platz für eine Rally gen 213,66 USD. Sollte der Wert allerdings unter 141,67 USD abfallen, wären weitere Abgaben in Richtung 135,07 USD oder sogar 115,66 USD möglich. (Analyse vom 30.12.2022)Börsenplätze First Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:139,08 EUR -0,27% (30.12.2022, 09:06)