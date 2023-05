Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (31.05.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Analystin Kristina Ruggeri von Argus Research:Kristina Ruggeri, Analystin von Argus Research, stuft die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) unverändert mit "buy" ein.Kristina Ruggeri erhöhe ihre EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2024 von 11,16 auf 11,97 USD, was einer Steigerung von fast 65% gegenüber ihrer Schätzung für das Geschäftsjahr 2023 entspreche. Das Unternehmen dürfte von der gestiegenen Nachfrage profitieren, da seine Kunden nun Anspruch auf Steuergutschriften hätten, wenn ihre Projekte die Anforderungen an den US-Inhalt erfüllen würden, so Ruggeri in einer Research Note.Argus führe weiter aus, dass First Solar nach dem kürzlich verabschiedeten Inflation Reduction Act nun berechtigt sei, in den USA Steuergutschriften zu erhalten, die die Margen des Unternehmens deutlich erhöhen würden.Kristina Ruggeri, Analystin von Argus Research, stuft die Aktie von First Solar nach wie vor mit "buy" ein. Das Kursziel werde auf 261 USD beziffert. (Analyse vom 31.05.2023)Börsenplätze First Solar-Aktie: