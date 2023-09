Börsenplätze First Solar-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

167,78 EUR -0,53% (13.09.2023, 13:19)



NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

180,94 USD +0,88% (12.09.2023, 22:00)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker-Symbol First Solar-Aktie:

F3A



NASDAQ-Symbol First Solar-Aktie:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (13.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) unter die Lupe.Die Stimmungslage bei "grünen" Technologieaktien sei weiterhin sehr angespannt, insbesondere im Solarsektor würden die Konzerne mit stark sinkenden Solarmodulpreisen dank der großen Konkurrenz aus China kämpfen, dabei erweise sich DER AKTIONÄR Solar-Tipp als Fels in der Brandung.Bei dem Unternehmen handle es sich um den amerikanischen Solarmodulhersteller First Solar. Der Konzern vertreibe und produziere Solarmodule mit Halbleitertechnologie, eine Alternative zu den herkömmlichen kristallinen Siliziummodulen.Die relative Stärke der Aktie im Vergleich zu anderen Mitbewerben zeige dieses Schaubild.First Solar sei überwiegend im kommerziellen Bereich und somit bei Großprojekten tätig. Dabei würden in der Regel Dünnschichtmodule zum Einsatz kommen, die deutlich einfacher und wesentlich günstiger zu produzieren seien als kristalline Siliziummodule. Als größter Modulhersteller in den USA dürfte das Unternehmen besonders stark vom amerikanischen Klimaschutzpaket profitieren.First Solar sei seit Ende November mit Stopp 148 Euro und Kursziel 250 Euro eine Empfehlung von DER AKTIONÄR. Anleger, die der Empfehlung gefolgt seien, hätten aktuell rund sieben Prozent verdient. Das sieht auf den ersten Blick nicht viel aus, dürfte im Solarbereich aber einer der wenigen Aktien mit einer positiven Performance in diesem Zeitraum sein, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link